“Qua marginaliteit kon het tellen. Een ding was duidelijk: dit was zonder twijfel het perfecte vakantiehuis voor ons”

We verlangen niet zoveel van een vakantiehuis. Het hoeft niet erg ruim of mooi ingericht te zijn. Nee, vooral het uitzicht is doorslaggevend. Zo had ik deze zomer een betaalbaar appartement gevonden in Kroatië, met lelijke meubels en zicht op zee. De foto’s waren veelbelovend. Er was alleen groen, zee en een eiland te zien. En mottige witte kleerkasten met gouden randjes, dat ook.