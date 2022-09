Expert berekent hoeveel een volgeplakt Panini-stickerboek van WK in Qatar je kost: “Je kans wordt almaar kleiner”

De prijs van een pakje met vijf kaartjes die in het Qatar 2022-album passen, is 1 euro. In totaal zijn er 670 te verzamelen stickers, waardoor je minstens 134 pakjes moet kopen, aangezien ieder pakje 5 kaarten telt. Maar door duplicaten zouden fans gemiddeld 4.832 stickers moeten kopen voor ze het album compleet kunnen maken. Dat blijkt uit de berekeningen van Paul Harper, professor wiskunde aan de Universiteit van Cardiff.

Per sticker betaal je 20 eurocent, maar als je in totaal 4.832 stickers moet kopen, kom je aan een totaal van 966,40 euro. Reken daarbij nog het hardcover album, dat op de website te koopt staat voor 6,95 euro, en je zit aan een totaal van 973,35 euro.

Laatste 19 stickers

“De eerste sticker die je koopt, is gegarandeerd geen duplicaat”, zegt Harper in zijn onderzoek, die een formule bedacht om te voorspellen hoe waarschijnlijk het is dat je een duplicaat krijgt. “De tweede sticker die je krijgt, heeft een kans van 681 op 682 (99.85%) om nieuw te zijn. Voor de derde sticker is dat 680 op 682, en zo gaat het verder”, zegt hij. Hoe dichter je bij het einde komt, hoe kleiner de kans dat je nieuwe stickers vindt. Hierdoor gaan veel verzamelaars op zoek naar mensen die willen ruilen.

“Het interessante is dat je, om alleen al de laatste 19 stickers te verzamelen, nog steeds 483 pakjes nodig hebt, oftewel de helft van het totale aantal verwachte pakjes”, zegt Harper. “Met andere woorden ben je dus pas halverwege als je nog maar 19 stickers moet verzamelen.”

1.871 werkuren voor arbeider in Qatar

The Guardian trekt de parallel met het inkomen van een arbeider die de stadions voor Qatar 2022 bouwt. Die zou maar liefst 1.871 uur moeten hebben gewerkt om zo’n vol album te kunnen bekostigen, ervan uitgaande dat die zo’n 50 cent per uur verdiende, zoals bleek uit een eerder onderzoek van de Britse krant.

Alle 32 gekwalifieerde teams voor het WK – dat op 20 november begint – zijn in het album te vinden. Er zijn in totaal 670 te verzamelen stickers inclusief 50 speciale stickers. De stickers en het album zijn vandaag al te vinden op de website van Panini.

Wanneer ze in de krantenwinkel zullen zijn, is volgens de federatie nog niet duidelijk. “De Panini-kaarten zitten nog in voorbestelling en komen meestal enkele weken voor het WK in de krantenwinkel”, klinkt het bij Yannick Gyssens van Perstablo, de Federatie Pers-tabak en kansspelverkopers.