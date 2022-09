Was Twitter van plan om een pornodienst te lanceren?

Volgens de – doorgaans goed geïnformeerde – technologiewebsite The Verge had Twitter eerder dit jaar het plan opgevat om de concurrentie aan te gaan met OnlyFans en een eigen pornodienst te lanceren.

Betaaldienst OnlyFans heeft een eenvoudige formule. Je kan er persoonlijke foto’s en video’s opladen (in de praktijk gaat het vaak om erotische beelden of thuisgemaakte porno), die anderen vervolgens tegen betaling kunnen bekijken. Eenvoudig, maar het werkt wel. OnlyFans is in geen tijd uitgegroeid tot een van de populairste sites voor “volwassen” content en verwacht voor dit jaar een omzet van liefst 2,5 miljard dollar.

De aanbieders op OnlyFans trekken vaak naar Twitter om hun materiaal te promoten. Twitter gedoogt dat (als er geen expliciete beelden bij staan), maar verdient er zelf niets aan.

En dat moest toch beter kunnen, moeten de Twitter-bonzen gedacht hebben toen ze project ACM, ofwel Adult Content Monetization, lanceerden. Het doel? De concurrentie aangaan met OnlyFans en mensen toelaten om via Twitter abonnementen aan te bieden op thuisgemaakte porno die ze vervolgens via Twitter naar hun betalende abonnees kunnen versturen.

Maar afgelopen zomer kwam er opeens een kink in de kabel. Project ACM werd afgevoerd. Niet uit schrik voor de reactie van de adverteerders of uit vrees voor imagoschade, maar omwille van een technisch probleem. Twitter bleek, zo werd onthuld door gelekte interne documenten, niet in staat om kinderporno te detecteren. Of toch niet op een de schaal die nodig is als je zo’n dienst wil lanceren. Daarbovenop had Twitter ook geen idee hoe het kon nagaan of de aanbieders en de abonnees meerderjarig waren.