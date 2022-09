‘Verfijnde’ roetfiltertest voor dieselwagens is “te streng” volgens bestuurders: 6 procent van gecontroleerde wagens afgekeurd

Dieselauto’s worden vanaf 1 juli op de technische controle onderworpen aan een nieuwe roetfiltertest. En die is strenger dan vroeger, want 4.343 van de 69.593 gecontroleerde diesels – of 6 procent – kregen in de eerste maand een rode kaart.

“De maatregel is er vooral op gericht om fraudeurs, mensen die bewust rondrijden met een defecte roetfilter of die bewust hun roetfilter verwijderen, eruit te halen bij de technische controle”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD).

Bij de roetfiltertest wordt een deeltjesteller (PN-teller) gebruikt bij dieselvoertuigen met euronorm 5 en hoger. Wanneer je voertuig meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijg je een rode kaart. De roetfilter is dan defect of weggehaald, en moet normaal binnen de 15 dagen hersteld of vervangen worden.

Voertuigen die zich in de zone tussen 250.000 en 1 miljoen roetdeeltjes bevinden, krijgen een groene kaart met een waarschuwing (dat waren er 1.861 in juli). Als je voertuig minder dan 250.000 fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijg je een groene kaart.

“Bij recente dieselmotoren (Euro 5 en 6) zijn de roetdeeltjes zo minuscuul klein dat ze niet meer gemeten konden worden met de klassieke roettest of ‘opaciteitsmeting’. Maar ook die kleine roetdeeltjes blijven zeker even gevaarlijk voor onze gezondheid en het milieu en klimaat. Vandaar de overschakeling naar de nieuwe meettechniek sinds 1 juli dit jaar”, zegt Sofie Vanhout van Goca Vlaanderen.

Meettolerantie

Een aantal chauffeurs klaagt er intussen over dat de test te streng en onbetrouwbaar zou zijn, omdat de waarden bij meerdere tests sterk kunnen afwijken. Zo signaleert een lezer ons dat er de eerste keer meer dan 2.000.000 fijnstofdeeltjes werden gemeten, onmiddellijk nadien 1.600.000 en de derde keer 1.200.000.

“Op elke meting met onze geijkte toestellen zit natuurlijk een meettolerantie, maar die is zeker niet zo groot als hier aangegeven. Het resultaat zal ook zeker niet blijven dalen, tenzij er in de tussentijd natuurlijk een ingreep – reiniging of vervanging – op de roetfilter gebeurt. Daarnaast worden de meetresultaten ook bepaald door de staat van de motor. Een goed werkende motor kent een stabiele verbranding en dus gelijkmatige uitstoot”, zegt Goca Vlaanderen.

Met andere woorden: als er meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes gemeten worden, mag je er zonder twijfel vanuit gaan dat de roetfilter niet meer naar behoren werkt.

Het zijn vooral iets oudere voertuigen met euronorm 5a die worden afgekeurd. Dit zijn auto’s die dateren van vóór 1 januari 2013.

Nog dit: het is intussen duidelijk dat de roetfilter spoelen na een afkeuring vaak niet volstaat om bij een herkeuring toch nog een groene kaart te krijgen. “Een roetfilter met een zekere ouderdom moet vaak vervangen worden om aan de huidige milieunormen te voldoen. Maar omdat garagehouders problemen ondervinden om aan nieuwe roetfilters te geraken, is de periode van 15 dagen die voorzien is om het voertuig in orde te stellen, tijdelijk verlengd tot 3 maanden”, zegt Vanhout.