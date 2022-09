Tweede lijn extra hoge woontorens in opmars aan de kust: “In sommige heb je bij mooi weer zicht tot Brugge of Frankrijk”

De tweede lijn is letterlijk in opmars aan onze kust. Achter de flatgebouwen op de dijk rijzen torens uit de grond die danig hoog zijn dat je ook daar zeezicht hebt. In Knokke-Heist én Oostende zie je ze al, maar ook andere kustgemeenten onderzoeken waar zulke projecten van achter de ‘Atlantic Wall’ kunnen komen piepen. “Je moet wel, als je die tweede lijn ook aantrekkelijk wil maken”, zegt de burgemeester van Blankenberge.