EMA zet licht op groen voor aangepaste coronavaccins: wat verandert er? En heb ik deze extra booster wel nodig?

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft donderdag het licht op groen gezet voor de aangepaste coronavaccins van Pfizer en Moderna. Het gaat om vaccins die aangepast zijn aan de omikronsubvariant BA.1. Nochtans is deze variant al lang niet meer dominant in Europa en zitten we intussen al aan BA.5. In de VS heeft de CDC, de Amerikaanse evenknie van de EMA, toestemming gegeven om tegen die variant al te vaccineren. Hoe komt dat?