Oplossing voor Michy Batshuayi in de maak: Rode Duivel “op weg naar Nottingham Forest”

Dat beweert transferexpert Fabrizio Romano op de slotdag van de zomermercato in de Premier League. Of het om een huur of een verkoop gaat, is niet duidelijk. Batshuayi is bezig aan zijn laatste contractjaar bij Chelsea en werd de voorbije jaren verhuurd aan Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace en Besiktas.

Mocht de Rode Duivel verkocht worden, dan gaat 35 procent van het bedrag naar Standard. Nottingham Forest haalde na de promotie naar de Premier League al zeventien nieuwe spelers in huis, waaronder belofte-international Orel Mangala en gewezen Club-speler Emmanuel Dennis.