Telecomwaakhond geeft Telenet boete na stormschade: “Niet als een goede huisvader gewaakt over kritieke infrastructuur”

De Belgische telecomwaakhond BIPT heeft Telenet een boete gegeven nadat een van hun datacenters stormschade opliep. “Telenet heeft in deze niet gehandeld als een ‘goede huisvader’”, zegt BIPT-woordvoerder Jimmy Smedts. “Het is de eerste keer dat we zo’n boete uitschrijven.”

Het gaat om een boete van 190.000 euro. Niet mals, maar al bij peanuts voor een bedrijf als Telenet. “We willen hiermee een signaal geven, operatoren moeten waken over de veiligheid van kritieke infrastructuur”, zegt BIPT-woordvoerder Smedts. “Telenet heeft hier niet gehandeld als een ‘goede huisvader’, het gaat hier om een groot knooppunt dat heel wat Vlaams internetverkeer regelt.”

Waar dat knooppunt gelegen is, is niet geweten. De site werd door Telenet als ‘vertrouwelijk’ aangeduid, wat doet vermoeden dat het wel degelijk om kritieke infrastructuur gaat. Ook over de schade is enige schimmigheid. Aldus het BIPT was die schade het gevolg van storm Eunice in februari dit jaar. Het ging om een tent die de infrastructuur moest beschermen en Telenet nam niet op tijd maatregelen toen deze dreigde weg te vliegen en het datacenter dreigde lam te leggen.

Waken over de ‘integriteit’ en ‘veiligheid’ van zulke kritiek datacenters staat opgenomen in de telecomwet. “Het BIPT is van oordeel dat het opleggen van een administratieve boete aan Telenet gerechtvaardigd is, gelet op de mogelijke impact van een incident op de goede werking van zijn netwerk en bijgevolg op de belangen van de eindgebruikers. Het is onaanvaardbaar, dat een operator de telecomwet overtreedt en vervolgens aan elke sanctie ontsnapt, zodra hij de nodige maatregelen neemt nadat het BIPT hem heeft gewezen op die overtreding.”

Bovendien bleek dat daags na de feiten, tijdens een controle van het BIPT, dat het gebouw onvoldoende beveiligd was. “We konden gewoon binnenwandelen”, zegt Smedts nog. Een vandaal zou in geen tijd een halve of hele provincie zonder internet kunnen zetten door wat kabels los te trekken.