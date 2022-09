Met Leander Dendoncker erbij hebben nu 18 Rode Duivels een nieuwe club: met het oog op het WK is dat géén slecht nieuws

Leander Dendoncker (voor naar verluidt 15 miljoen euro van Wolverhampton naar Aston Villa), Jan Vertonghen (van Benfica naar Anderlecht) en Wout Faes (voor zo’n 17 miljoen euro van Reims naar Leicester) brachten het aantal Rode Duivels die tijdens deze internationale mercato van club wisselden op achttien. Die transferwoede wegzetten als slecht nieuws met het oog op het WK is kort door de bocht: voor Dendoncker en Vertonghen was hun transfer een ontsnappingsroute, voor Faes de kans om een stap hogerop te zetten in een sterkere competitie.