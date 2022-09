Standard-coach Deila sluit de deur voor Mpoku, Amerikaanse rechtsback in beeld

Geen nieuwe comeback voor Paul-José Mpoku (30) bij Standard. Ronny Deila sloot donderdag de deur voor een terugkeer van de voormalige publiekslieveling.

“Hij is een goede speler, maar hij heeft niet de leeftijd waar we naar op zoek zijn. Voor ons is het nu belangrijk om spelers aan te trekken die het grootste deel van hun carrière nog voor hen hebben liggen.”

Standard hoopt zich in de laatste dagen van de zomermercato nog te versterken met een diepe spits, een linkerflankspeler en een rechtsback. Voor die laatste positie is de Amerikaan Marlon Fossey (23, Fulham U21) in beeld. Als diepe spits rekent Deila op de komst van Stipe Perica (27, Maccabi Tel Aviv). “Een doelpuntenmaker die de Belgische competitie goed kent. Ik hoop dat we snel tot een deal kunnen komen”, aldus de Noorse coach.

Aan uitgaande zijde hebben Moussa Sissako en Damjan Pavlovic een nieuwe club gevonden. Pavlovic tekende voor twee seizoenen (met optie) bij het Kroatische Rijeka. Standard ontvangt geen transfersom, maar krijgt wel tien procent bij een eventuele doorverkoop. Sissako tekende voor drie jaar bij de Russische club FK Sochi. Standard weigerde om rechtstreeks te onderhandelen met de Russen, waarna Sissako eenzijdig zijn contract verbrak. Toen de Rouches dreigden om een schadevergoeding op te eisen werd er uiteindelijk toch een akkoord gevonden om het geschil op te lossen. (ThSt)