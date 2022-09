Het is enkel nog wachten op officiële aankondiging van “SuperJan” Vertonghen bij Anderlecht

Hij is er, de stunttransfer. Jan Vertonghen (35) tekent voor twee seizoenen bij Anderlecht en werd in Brussel als een ware held ontvangen. De camera’s wachtten de Rode Duivel op in de luchthaven en alle fans probeerden hem – tevergeefs – te spotten op de match tegen AA Gent. “Het gevoel zit goed”, aldus de verdediger.

Jan Vertonghen verscheen niet in de middencirkel. Het Anderlecht-publiek had nochtans gehoopt dat de Rode Duivel voor de aftrap tegen AA Gent zou gepresenteerd worden waarop ze hem massaal wilden toejuichen, maar Vertonghen is een bescheiden type. De vele selfies op weg naar het stadion: dat is iets voor later. Na een erg intensieve dag keek hij liever elders in alle rust naar de topper. De nieuwsgierige fans moeten nog even geduld oefenen, want de transfer wordt pas vandaag geofficialiseerd.

Gepraat met Yaremchuk

Het zijn dan ook hectische, bewogen dagen geweest voor de verdediger. Anderlecht had zijn voelsprieten weliswaar al langer naar de makelaars van Vertonghen gericht, maar pas sinds een week had paars-wit contact met de speler zelf. De Brusselaars voelden hoe langer hoe meer dat Vertonghen een terugkeer naar België genegen was.

Eerder had ook Club Brugge zijn situatie gevolgd, maar dat werd niets. Toch zette dat speler aan het denken dat de Jupiler Pro League misschien toch een goeie move kon zijn, zeker omdat de pistes in de topcompetities maar niet concreet werden. Hij praatte trouwens met zijn Benfica-ploegmaat Roman Yaremchuk, die naar Jan Breydel trok, over zo’n potentiële verhuis.

Anderlecht sprong op het goeie moment in de dans. Vertonghen had bij Benfica maar één jaar contract meer, maar was er op de bank beland. Met het einde van de transferperiode in zicht toonde de club zich bereid hem transfervrij te laten gaan – tenminste, volgens diverse Portugese bronnen. Dan zou Benfica – volgens diezelfde infokanalen – ook 4 miljoen euro aan salaris besparen. Zijn concurrent Morata viel nochtans nog geblesseerd uit voor twee maanden, maar dat deed Benfica niet meer van mening veranderen. Vertonghen kreeg zijn vrijgeleide.

In tegenstelling tot veel andere voetbalsterren stapte Vertonghen niet op een privéjet. Hij vloog met een gewone lijnvlucht naar Zaventem, maar op de luchthaven stond wel een aardig ontvangstcomité: vier fotografen en drie cameraploegen. VRT, VTM en Mauve TV hunkerden naar SuperJan. Of is het Superman? De huiszender van Anderlecht zou hem zelfs een hele dag van nabij volgen. Dat was al een signaal dat paars-wit héél veel vertrouwen had in een goeie afloop van deze deal.

© Olivier Matthys

Vertonghen zelf was zijn vriendelijke zelf in de aankomsthal. Toen hij met makelaars Tom De Mul en Yama Sharifi vertrok, beantwoordde hij enkele vragen. “Ik ben altijd blij om in België te zijn, maar had nooit gedacht dat ik op mijn 35ste nog in de Jupiler Pro League zou debuteren”, klonk het. “Anderlecht kwam op het goeie moment. Eerder was een transfer nooit mogelijk – noch van mijn kant, noch van Benfica – maar nu wel. Het gevoel zit goed.”

Paars-wit kan hem vooral aan speelminuten helpen met het oog op het WK in Qatar en zelfs voor het EK 2024 in Duitsland. Toch minimaliseerde de speler dat enigszins. “Dat speelde niet echt mee. Ik had het gevoel dat ik de controle over mijn eigen carrière kwijtspeelde en daar kan ik echt niet tegen. Ik wil controle en mijn eigen pad bepalen.”

Salaris inleveren

Anderlecht gelooft alvast in zijn meerwaarde. Vertonghen speelde vorig seizoen nog 46 matchen bij Benfica, waarvan tien duels in de Champions League tot de kwartfinales. Hij is wel al 35 jaar, maar Lior Refaelov streek hier vorig jaar neer op exact dezelfde leeftijd en is nog erg spelbepalend. Topprofs hebben nu eenmaal een langere houdbaarheidsdatum. Dat zal ook gebleken zijn uit de fysieke en medische tests die de linkspoot ’s middags aflegde in het UZ Gent.

Daarna ging het richting het oefencomplex in Neerpede, waar hij hartelijk werd verwelkomd door voorzitter Wouter Vandenhaute. Het RSCA-bestuur realiseerde dan toch zijn stunttransfer, ook al moest er stevig onderhandeld worden. Vertonghen kon niet blijven vasthouden aan zijn riante Portugese salaris, maar dat was geen struikelblok.

Neen, een doorverkoopwaarde zal Vertonghen over twee jaar niet meer hebben. Het doel is dat hij een goeie leermeester zal zijn voor jonkies als Debast, Delcroix, Sadiki of Kana en het elftal présence zal bijbrengen. De vraag is hoe Felice Mazzu hem zal inpassen in zijn team. Gaat Jan Vertonghen straks concurreren met Wesley Hoedt en zal die daarmee kunnen leven? Of is het de bedoeling dat de Duivel naast de Nederlander speelt ten koste van Hannes Delcroix? Anderlecht kon weliswaar een extra verdediger gebruiken, maar een grote naam als Vertonghen maakt de puzzel ook wat ingewikkelder als iedereen fit is.

Vertonghen zelf hoopt vooral het voorbeeld te volgen van Toby Alderweireld, die nu de patron is bij Antwerp. Of van Vincent Kompany. Die had ook meteen impact op Anderlecht toen hij nog meespeelde.