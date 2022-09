Geen transfer naar Nottingham Forest voor Michy Batshuayi. Dan maar Turkije… of België?

Chelsea is er in het zicht van de meet niet in geslaagd om een oplossing te vinden voor Michy Batshuayi, die dicht bij een overgang naar Nottingham Forest stond. Naar verluidt raakte de administratie niet meer tijdig in orde. Aangezien Chelsea met Pierre-Emerick Aubameyang een extra spits haalde, dringt zich voor de Belgische spits een oplossing op in één van de landen waar de transfermarkt nog open is. Turkije, waar Batshuayi afgelopen seizoen werd verhuurd aan Besiktas, mag nog inkomende transfers doen tot 8 september…. en ook de Belgische transfermarkt is nog open tot 6 september.