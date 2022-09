Armand Pien wordt een storm

Regio’s stellen jaarlijks een lijst op met namen van stormen die daar voor het eerst worden waargenomen. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut heeft voorgesteld om het eerstvolgende exemplaar Armand te dopen, een idee waarmee de andere landen in onze groep akkoord zijn gegaan.

Europa telt meerdere groepen, zoals de zuidwest-groep waartoe ons land behoort. Het land dat het eerste code oranje uitroept voor sterke wind, mag de naam voor de storm kiezen uit die lijst. Eens een naam gekozen, geldt die voor heel Europa. Dat betekent dat een storm die in België bijvoorbeeld een naam krijgt, ook zo wordt genoemd in Nederland, dat tot een andere groep behoort. De eerstvolgende storm die ontstaat in België, Spanje, Portugal, Frankrijk of Luxemburg, wordt dus vernoemd naar de weerman. Andere kanshebbers op de lijst zijn onder andere Beatrice, Claudio, Denise en Efrain.

© rr

Armand Pien voorspelde 37 jaar lang het weer op de toenmalige BRT. “Volgend jaar zal het twintig jaar geleden zijn dat Armand Pien overleed”, zegt David Dehenauw. “Hij verdient een naam als storm en zou dat volgens mij fantastisch hebben gevonden. Het is een groot eerbetoon van het KMI aan ons boegbeeld van toen.”