Jan Vertonghen wil zijn carrière afsluiten bij Anderlecht: “Het was een moeilijke keuze omdat het mijn laatste is”

“Het moet nog bezinken”, stak Jan Vertonghen van wal op zijn voorstelling bij Anderlecht. “Het is echt supersnel gegaan. Mijn carrière duurt niet superlang meer. Dit was een moeilijke keuze omdat het mijn laatste is, maar ik ben heel blij dat ik hier ben. Het was ook moeilijk omdat moest snel moest beslissen. Daar hou ik niet van, maar goed ik begrijp dat het door de Europese deadline snel moest gaan. Ik heb mijn denkwijze wat moeten aanpassen.”

Het was uiteindelijk Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute die Vertonghen naar Neerpede haalde. “Het eerste contact was er ongeveer een week geleden en twee dagen geleden stuurde hij mij opnieuw een berichtje. Hij kwam op het juiste moment. De voornaamste reden van mijn transfer is dat ik controle wil houden over mijn eigen carrière. Ik wil zelf beslissen hoe en wanneer ik wil stoppen. Die controle was ik de laatste tijd een beetje kwijt. Het plan was altijd om mijn carrière in Portugal af te sluiten, maar Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute kwam op het juiste moment.”

Matchritme voor het WK

“Ik heb gesproken met bondscoach Roberto Martinez”, gaf Vertonghen toe. “ Hij kent mij goed en weet dat ik veel wil spelen. Het WK speelde in mijn achterhoofd wel een rol. Ik wil spelen en belangrijk zijn voor de ploeg. Al ben ik hier niet naartoe gekomen voor de nationale ploeg, wel voor Anderlecht. Maar het is natuurlijk beter om met veel matchritme het WK in te gaan. Er is door de datum van het toernooi geen voorbereiding mogelijk. Ritme zal dus cruciaal. Ik werd bovendien warm van de ambitie om Anderlecht terug te brengen waar ze thuis horen, de absolute top van België. De ploeg heeft echt veel talentvolle jongens. Ik heb wel wat oefenwedstrijden gespeeld en veel getraind bij Benfica. Dus we zullen zien wanneer ik hier in actie zal komen.”

Vertonghen had ook met andere Rode Duivels nog contact voor zijn transfer. “Ik heb wel wat contact gehad met Dries Mertens ook over mijn transfer. We zaten wel een beetje in dezelfde situatie. We zitten in dezelfde fase van onze carrière en hebben dezelfde leeftijd. Met Toby Alderweireld heb ik ook wel wat contact gehad. Ik heb als jeugdspeler trouwens ooit ook een aanbieding van Anderlecht gehad, maar ben er toen nooit op ingegaan.”