Tiener uit Eernegem staat terecht voor negationisme en aanzetten tot haat via Telegram: “Was bedoeld als grap”

“Juden Raus & Chill” en “Polderwaffen”: het zijn maar enkele van de extreemrechtse chatkanalen waar T.V. zich tussen 29 augustus en 4 november vorig jaar in uitleefde. Uit een politierapport blijkt dat de jongeman onder zijn profielnaam “RecauilX” opriep tot rassenscheiding en de Holocaust minimaliseerde in een gesprek met een Duitse Jood. Hij stelde ook voor om alle Afrikanen terug te sturen naar Afrika. V. was vooral actief via de berichtendienst Telegram, maar maakte ook gebruik van YouTube en Tumblr om zijn ideeën te verspreiden. “En als een gesprekspartner in een videochat zijn gedachtegoed niet volgde, bracht hij steevast de Hitlergroet”, stelde procureur Jochen van Aalst.

Op 4 november voerde het gerecht een huiszoeking uit in de woning van T.V. in Eernegem. “De beklaagde verspreidde niet enkel zijn mening, maar zette ook duidelijk aan tot haat en discriminatie”, meende Van Aalst. “Dit was overtuigd neonazisme. Maar als de beklaagde hier voldoende schuldinzicht toont, kan ik mij verzoenen met een opschorting zodat zijn strafblad blanco blijft. Maar daar moeten wel voorwaarden aan gekoppeld worden, zoals een bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen. Hopelijk komt hij zo tot het besef dat dwepen met een tiran en massamoordenaar niet de juiste weg is.”

Grap

Volgens de verdediging had T.V. nooit de intentie om aan te zetten tot haat of discriminatie. “Hij wou stoer doen”, pleitte advocaat Koen Blomme. “Het waren misplaatste grappen om zijn vrienden te choqueren en reacties uit te lokken. Hij meende ook dat die gesprekken privé gingen blijven.” De rechter vroeg zich luidop af wat er grappig is aan de Hitlergroet. “Een grap die niet grappig is, blijft een grap”, besloot meester Blomme.

Naar eigen zeggen bracht T.V. tijdens de coronaperiode heel veel tijd door aan zijn computer. “Ik was vaak dronken en die periode is een zwart gat”, vertelde hij. “Ik was gewoon lol aan het maken met vrienden.” Volgens meester Blomme kampt V. met een autismespectrumstoornis en is hij hiervoor in behandeling. De rechter doet uitspraak op 7 oktober.