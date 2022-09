Een atypische makelaar? Gunter Thiebaut organiseert infosessie over belang van studies

Gunter Thiebaut, makelaar bij Quadrans en zelf een ex-profvoetballer, wijst op het belang van studies bij (jeugd)voetballers. Komende maandag organiseert hij een gratis infosessie in Gent: “De kans dat je prof wordt is zeer klein. Het is slim om een plan B te hebben.”

Studie- en loopbaancoach Geert Van Dun zal het evenement modereren in het Van Der Valk-hotel in Gent. “Hij is een expert in dit domein”, aldus Gunter Thiebaut. “Geert begeleidt mensen die een moeilijk programma hebben, waardoor studeren via het ‘normale’ traject voor hen niet eenvoudig is. Voetballers behoren tot die categorie. In de het middelbaar worden ze vaak nog begeleid door hun club, nadien niet meer. Dan willen clubs dat ze voetballen en renderen, wat ik snap. Maar is dat per se goed voor die jongeren? Ik vind van niet.”

Vandaar dit initiatief, zegt Thiebaut. “Het kan nooit kwaad om je verder te ontwikkelen. De kans dat je profvoetballer wordt is zeer klein. De kans dat je ook nog eens binnen bent na je profcarrière is nog veel kleiner. Dat moeten jongeren beseffen, daar hamer ik op. Het is slim om een plan B te hebben. Een goed voorbeeld is Milan Robberechts van KV Mechelen. Hij wilde alles op alles zetten in het voetbal en studeerde niet graag. Als hij dat effectief zo wilde aanpakken, dan moest hij net harder studeren om zo snel mogelijk zijn middelbaar achter de rug te hebben. Dat is hem gelukt, waarna hij met Geert is gaan praten en hij nu toch hogere studies zal aanvatten. Dat vind ik prachtig.”

Makelaars worden vaak afgeschilderd als geldwolven – niet altijd ten onrechte -, Thiebaut wil aantonen dat het anders kan. “De organisatie kost zelfs een pak, maar als het jongeren of hun ouders kan inspireren, dan beschouw ik mijn opzet als geslaagd.” Gastsprekers maandag om 19.30 uur zijn onder meer Thomas Foket, Hannes Van der Bruggen, Stephen Buyl en Joren Dom. Inschrijven kan via tvw@quadrans.be.