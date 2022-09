Verhoging van spaarrente niet aan de orde bij BNP Paribas Fortis: “Simpelweg te vroeg om daar uitspraken over te doen”

Een verhoging van de rente op de spaarboekjes bij BNP Paribas Fortis is voorlopig niet aan de orde. “Het is simpelweg te vroeg”, zei CEO Max Jadot vrijdag bij de toelichting van de halfjaarresultaten van de bank.

Omdat de banken jarenlang een strafrente moesten betalen op het geld dat ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) parkeerden, liggen de rentes op de meeste gereglementeerde spaarrekeningen al jaren op het minimum van 0,11 procent (0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie).

Eind juli trok de ECB wegens de torenhoge inflatie die rente voor het eerst in elf jaar echter op tot 0 procent, waardoor banken niet langer moeten betalen om geld te parkeren. Bovendien wijst alles erop dat er volgende week een nieuwe renteverhoging komt, mogelijk met 0,5 of zelfs 0,75 procentpunt.

Dat doet de hoop rijzen dat ook spaarders een hogere beloning zullen krijgen voor het geld dat op hun rekeningen staat. Maar voorlopig lijken de grootbanken de boot af te houden.

“Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wanneer de rente zal stijgen”, zei BNP Paribas Fortis-CEO Max Jadot vrijdag. Hij benadrukte dat niet alleen de ECB-rente een rol speelt in de beslissing, maar ook de Belgische langetermijnrente, die dit jaar weliswaar fors is gestegen, maar in juli en begin augustus een terugval kende. “Ook bankentaksen zijn één element van de kostprijs van spaartegoeden bij ons en dat weegt door op de beslissing”, zei Jadot ook.

Dat alles maakt dat het nu “simpelweg te vroeg” is om al aan een verhoging van de spaarrente te denken, meent de CEO. Maar BNP Parisbas Fortis gaat er wel van uit dat een rentestijging in het verschiet ligt “als de huidige trend zich voortzet”.

Begin augustus had de CEO van Belfius, Marc Raisière, nog te kennen gegeven dat de kans klein is dat banken de spaarrente dit jaar nog zouden verhogen. Een week later liet KBC-topman Johan Thijs daarentegen uitschijnen dat een renteverhoging dit jaar wel nog tot de mogelijkheden kan behoren.