Deze wedstrijden mag u dit weekend niet missen: het debuut van Antony, Milanese derby voor CDK en een leerrijke affiche voor Club Brugge

Er is meer in het leven dan de eerste minuten van Jan Vertonghen bij Anderlecht of de Limburgse derby. Wij selecteerden voor u vijf (of eigenlijk zelfs zeven) matchen uit het buitenland die u dit weekend niet mag missen.

Kan United het perfecte parcours van Arsenal stoppen?

Vijftien op vijftien. De laatste jaren was Arsenal op de sukkel, maar de perfecte start in de Premier League is veelbelovend. Nu krijgt de werkgever van Albert Sambi Lokonga (voornamelijk bankzitter) een eerste echte test voorgeschoteld: Manchester United. De ploeg van Erik ten Hag begon dramatisch met twee nederlagen, maar kon zijn laatste drie competitiewedstrijden wel winnen. Nog een extra reden om te kijken is het eventuele debuut van Antony bij Manchester United. De Braziliaan kwam voor bijna 100 miljoen euro over van Ajax en is de duurste transfer van deze zomermercato.

Zondag, 17.30 uur: Manchester United-Arsenal

Super Saturday in Italië

Er is uiteraard de Milanese derby. Jammer genoeg zonder de geblesseerde Romelu Lukaku, maar wel met Charles De Ketelaere, die steeds beter op dreef raakt bij AC Milan, en de opnieuw fitte Divock Origi. Maar de Serie A heeft meer te bieden dan alleen maar AC Milan-Inter. Op zaterdag staan ook de topduels Fiorentina-Juventus en Lazio-Napoli op de agenda. Vooral Fiorentina kan zich eigenlijk geen puntenverlies permitteren: na vier speeldagen telt het amper vijf punten. Bij een nieuwe nederlaag dreigt de kloof met de topploegen groot te worden.

Zaterdag, 15 uur: Fiorentina-Juventus

Zaterdag, 18 uur: AC Milan-Juventus

Zaterdag, 20.45 uur: Lazio-Napoli

© ISOPIX

Lukt het nu wel voor Lewandowski tegen Sevilla?

Sevailla heeft zijn begin in La Liga helemaal gemist: slechts één punt na drie matchen. De club schakelde dan ook een versnelling hoger in de laatste dagen van de transferperiode. Afwachten of Adnan Januzaj - onze landgenoot zit naar eigen zeggen in topvorm - en Kasper Dolberg voor beterschap kunnen zorgen. FC Barcelona is in elk geval niet zinnens om cadeautjes uit te delen. Het zit in de slipstream van Real Madrid en wil daar op zijn minst blijven. Bemoedigend voor Sevilla is alvast dat Robert Lewandowski al vijf keer tegen de club speelde, maar in die partijen nooit kon scoren. Lukt het nu wel?

Zaterdag, 21 uur: Sevilla-Barcelona

Interessant studiemateriaal voor Club Brugge

Er zal ongetwijfeld een mannetje van Club Brugge op de tribune zitten. Woensdag trapt blauw-zwart in eigen huis zijn Champions League-campagne af tegen Bayern Leverkusen. De Duitsers willen voor die meteen belangrijke match vertrouwen tanken tegen Freiburg. Leverkusen kan wel een opkikker gebruiken. In de competitie hangt het achterin het klassement met 3 op 12. Jongens om in de gaten te houden bij Leverkusen zijn Frimpong, Palacios, Kossounou en Schick - en da’s dan nog maar een kleine selectie. De coach van Leverkusen is Gerardo Seoane Castro uit Zwitserland.

Zaterdag, 15.30 uur: Leverkusen-Freiburg

Een Old Firm, inzet verzekerd

Zij die er ooit bij waren, krijgen van de herinnering alleen al kippenvel. Celtic-Rangers is één van de meest mythische wedstrijden in het Europese voetbal - inzet en strijd verzekerd. In Glasgow is de rivaliteit historisch gegroeid: Celtic was de club van de katholieken, Rangers was die van de protestanten. De politie is hoe dan ook in opperste paraatheid voor de Old Firm, het zou niet voor het eerst zijn dat er slachtoffers vallen door rellen. Celtic voert het klassement aan met 15 op 15, Rangers volgt op twee punten. De leidersplaats staat dus op het spel, maar u begrijpt dat het om veel meer dan dat gaat zaterdagmiddag.

Zaterdag, 13.30 uur: Celtic-Rangers