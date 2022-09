Topman Ryanair dreigt met vertrek uit Zaventem

O’Leary had de pers uitgenodigd op het hoofdkantoor van de lagekostenmaatschappij in de Ierse hoofdstad Dublin. De op één na grootste luchtvaartmaatschappij voor passagiers vervoerde in augustus bijna 17 miljoen mensen en verkocht ongeveer 12 tickets per seconde. “Periodes van economische moeilijkheden zijn interessant voor Ryanair, omdat meer reizigers dan kiezen voor goedkope tarieven”, klinkt het.

Maar in België zou Ryanair volgens de topman van plan zijn om minder actief te worden. “De komende 12 maanden zie ik in België geen groei”, zegt O’Leary in La Dernière Heure. Binnen twee weken is hij van plan om de sluiting van een aantal Europese basissen aan te kondigen. “We onderzoeken de rol van de luchthaven van Zaventem, ik sluit niet uit dat we deze winter een punt zetten achter onze activiteiten op Brussels Airport”

© REUTERS

Hij overweegt ook om vliegtuigen terug te trekken uit Charleroi, waar Ryanair nog veel actiever is dan in Zaventem. “Onze vliegtuigen gaan naar plaatsen waar groei is en waar ons goedkope model wordt gefaciliteerd. Als we een betere deal sluiten met een andere luchthaven, zullen we verhuizen.”

Inschepingstaks

Michael O’Leary hekelt de invoering van de vliegtuigtaks - officieel de inschepingstaks - die sinds april van kracht is in ons land. “Bovenop die stomme belasting heeft de uitbater van Brussels Airport de beslissing genomen om de prijzen te verhogen”, klinkt het verongelijkt.

Vorige week raakte bekend dat 48 in België gevestigde Ryanair-piloten naar de arbeidsrechtbank stappen om een eerdere loonsverlaging ongedaan te maken én een oude indexering van de lonen af te dwingen. “Die indexering is niet voorzien in onze overeenkomst”, zegt CEO Eddie Wilson. “Ryanair kijkt de rechtszaak met vertrouwen tegemoet.”

© AFP

Het personeel van Ryanair heeft de voorbije maanden meermaals het werk neergelegd, maar de gevolgen van de stakingen in april, juni en juli bleven volgens O’Leary beperkt. “Ze hebben geen impact gehad op onze betrouwbaarheid, we moesten 2 procent van onze vluchten annuleren. Belgische consumenten hebben de keuze tussen een ticket van 40 euro bij Ryanair of voor veel geld opgelicht worden door Brussels Airlines.”