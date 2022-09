Antwerp-spits Vincent Janssen in voorlopige Oranje-selectie voor matchen tegen Polen en België

De Nederlandse voetbalbond heeft een lijst van 32 namen bekend gemaakt die in aanmerking komen voor een selectie in de Nations League-duels tegen Polen (op 22/9) en België (op 25/9). Daarop fungeert één speler uit de Jupiler Pro League: Antwerp-spits Vincent Janssen. Op vrijdag 16 september wordt de definitieve selectie gecommuniceerd.

De wedstrijden in Polen en tegen de Rode Duivels (in Amsterdam) zijn de laatste twee duels van Oranje in de groepsfase van de Nations League. Met Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Andries Noppert, Pascal Struijk en Joey Veerman zitten er vijf nieuwe namen in de weliswaar nog ruime lijst.

Tijdens de vorige interlandperiode was het selecteren van Vincent Janssen een grote verrassing van Van Gaal. Janssen blijft ook na zijn wissel van Monterrey naar Antwerp deel uitmaken van zijn plannen.