E313 richting Hasselt opnieuw vrij na ongeval in Massenhoven: bestuurders in kijkfile mogen boete verwachten

Door een ongeval met twee vrachtwagens was de E313 richting Hasselt vrijdagmiddag zo’n twee uur volledig versperd ter hoogte van Massenhoven (Zandhoven). De brandweer had de handen vol om de lading van de vrachtwagen, bestaande uit zakken cement en rijnzand, op te ruimen. Intussen is de rijbaan weer vrij, maar er staan wel nog lange files.

Het ongeval gebeurde iets na 13u. Ter hoogte van Massenhoven (Zandhoven) kwam een vrachtwagen in aanrijding met een autotransporter. De vrachtwagen belandde tegen de vangrail in de middenberm, de bestuurder raakte lichtgewond.

Door het ongeval kwam ook een deel van de lading, zakken cement en rijnzand, op het wegdek terecht. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan op te ruimen. Na iets meer dan twee uur was het ongeval afgehandeld en kon de rijbaan weer vrijgegeven worden.

© BFM

Kijkfile

Als gevolg van het ongeval stond er in totaal meer dan kilometer file. Richting Hasselt was het aanschuiven vanop de Antwerpse Ring. Het verkeer moest de snelweg verlaten in Massenhoven en via een plaatselijke omleiding rijden richting oprit Herentals-West. Dat zorgde lokaal uiteraard ook voor heel wat verkeersproblemen.

Richting Antwerpen stond er ook een lange kijkfile. De federale wegpolitie noteerde minstens 25 nummerplaten van automobilisten die ter hoogte van het ongeval foto’s of filmpjes maakten van de situatie. Die personen mogen een boete verwachten van 174 euro of een dagvaarding voor de politierechtbank.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM