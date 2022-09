Van gedoofde lichten tot minder gekoelde ruimtes: steden en gemeenten krijgen bundel met tips om energie te besparen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft de Vlaamse steden en gemeenten een bundel met energiebesparingstips bezorgd. Het gaat om een lijst met ‘best practices’ die al door bepaalde lokale besturen worden toegepast en die moeten helpen om op korte en langere termijn efficiënter om te springen met energie. Naast een paar voor de hand liggende tips, zoals het verlagen van de thermostaat in publieke gebouwen naar 19 graden en het doven van openbare verlichting, is er volgens de gids ook een ‘quick win’ te boeken in de ruimtes met dataservers.

In de zoektocht naar energiebesparende ingrepen, willen verschillende overheden graag het goede voorbeeld geven. Ook de Vlaamse steden en gemeenten kunnen hun steentje bijdragen. Zij hebben van de bevoegde minister, Bart Somers, een soort inspiratiegids gekregen met besparingstips.

Een aantal van die tips kunnen snel worden toegepast. Een van de gemakkelijkste ‘quick wins’ voor steden en gemeenten is de temperatuur in publieke gebouwen verlagen naar 19 graden. Daar geldt de vuistregel: per graad lager kan je ongeveer 7 procent energie besparen. Ook de temperatuur van het zwembadwater kan verlaagd worden tot 28 graden Celsius, iets wat hier en daar al toegepast wordt.

Dataservers

Ruimtes met dataservers zijn vaak vergeten ruimtes, maar zijn vaak “een energieverslinder van formaat”. Die ruimtes worden bijvoorbeeld vaak gekoeld tot 19 graden, maar dat is niet nodig voor de werking van de servers. De vraag is ook of de servers tijdens de nacht dezelfde datasnelheid moeten garanderen. “Overweeg een sturingsaanpassing”, staat te lezen in de gids.

Steden en gemeenten kunnen ook energie besparen door personeel samen te plaatsen in gebouwen zodat niet langer heel het gebouw moet verwarmd, gekoeld en geventileerd worden. Ze kunnen ook personeelsleden en inwoners oproepen om zich zo veel mogelijk met de fiets of te voet te verplaatsen. Verder kunnen lokale besturen met Fluvius afspreken om de openbare verlichting tijdens bepaalde tijdsloten te doven.

Langere termijn

Er zijn ook tips voor de iets langere termijn, zoals de plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen, de plaatsing van betere isolatie en het vermijden van fossiele energiebronnen bij (ver)nieuwbouwprojecten.

Minister Somers licht de inspiratiegids zondag verder toe bij een bezoek aan Bonheiden (Antwerpen) waar hij samen met de burgemeester en de bevoegde schepenen een aantal energiebesparende maatregelen onder de loep zal nemen.