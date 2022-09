Woordvoerders van de protestbeweging Heidi Deleu en Franky Snaet bij de actievoerders in Brugge. — © mvn

Brugge

In Brugge hebben tegenstanders van het Ventilus-project actiegevoerd aan de ambtswoning van de gouverneur. Daar pleegden op dat moment verschillende ministers van de Vlaamse regering overleg met de burgemeesters van de betrokken gemeenten. “In de burgemeesters hebben we vertrouwen, in ministers veel minder”, zegt Franky Snaet.