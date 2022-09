Bayer wint proces over gezondheidsrisico’s van Roundup in VS

Het Duitse chemieconcern Bayer heeft in de VS een nieuwe rechtszaak gewonnen over de mogelijke risico’s op kanker door het gebruik van Roundup, een onkruidverdelger op basis van glyfosaat.

De zaak werd behandeld door een rechtbank in St. Louis, in de Amerikaanse staat Missouri. De jury oordeelde dat het product niet verantwoordelijk was voor de ziekte van de eisers.

Bayer kreeg de onkruidverdelger Roundup in handen bij de overname van Monsanto in 2018. Sindsdien bevindt het bedrijf zich in juridisch zwaar weer. Duizenden Amerikanen hebben rechtszaken aangespannen omdat het middel kanker zou veroorzaken.

Het bedrijf stelt dat het product veilig is. “Wij blijven volledig achter de veiligheid van Roundup staan en zullen zowel het product als het gedrag van het bedrijf in de rechtszaal blijven verdedigen”, stelt Bayer in een mededeling.