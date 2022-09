Stiefvader/partner opnieuw opgepakt voor dubbele moord in Kraainem: hij zou opdracht gegeven hebben aan andere gearresteerde man

De politie heeft vrijdag twee mannen opgepakt voor de dubbele moord van 24 maart in Kraainem. Daar werden Coline (17) en haar moeder Magali (46) om het leven gebracht. De opgepakte mannen zijn de stiefvader/partner van de slachtoffers, die al eens eerder opgepakt en zelfs in verdenking gesteld was, en de man die de moord uitgevoerd zou hebben in opdracht van die eerste. Dat meldt het parket.

Op donderdagavond 24 maart van dit jaar werden de hulpdiensten verwittigd dat zich een drama had afgespeeld in de Annecylaan in Kraainem. De ambulanciers en politiemensen werden ter plaatse geconfronteerd met een gruwelijk tafereel. Magali W. (46), onderwijzeres in een school in Anderlecht, en haar 17-jarige dochter Coline, waren met meerdere messteken om het leven gebracht. De gsm’s van beide slachtoffers waren verdwenen, net als de wagen van Magali W., maar verder zouden er geen aanwijzingen geweest zijn dat het om een inbraak ging.

Op de klippen gelopen

Pierre D., de partner/stiefvader van de slachtoffers die met hen in het huis in Kraainem woonde, was diegene die de politie die donderdagavond gebeld had nadat hij naar eigen zeggen een bloedplas ontdekt had in de woning en vervolgens de twee slachtoffers. D. had een relatie met Magali W. maar die was op de klippen gelopen en W. zou D. al herhaaldelijk gevraagd hebben een eigen woonst te zoeken. D. zou daar, tot frustratie van zijn ex-partner, nog maar weinig aanstalten toe gemaakt hebben.

Uit onderzoek bleek dat de beide slachtoffers al in de nacht van 23 op 24 maart om het leven waren gebracht. Zo was dochter Coline donderdag niet op haar school, het Don Bosco-instituut in Sint-Pieters-Woluwe, verschenen. Buren hadden woensdagnacht omstreeks 2 uur ook een luide ruzie gehoord in de gezinswoning.

Opgepakt

Pierre D. werd snel na de dubbele moord opgepakt en urenlang ondervraagd. De geluidstechnicus ontkende iets te maken te hebben met de feiten en zei op het moment van de feiten bij een vriend te logeren. Dat bevestigde die vriend tijdens twee verhoren. D. zei de moord zelf pas donderdag ontdekt te hebben toen hij aan het huis arriveerde, en vervolgens de politie ingelicht te hebben.

Op 5 mei werd de man vrijgelaten door de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Er waren nochtans aanwijzingen van schuld lastens de verdachte, aldus de KI, maar onvoldoende ernstige aanwijzingen om hem in voorlopige hechtenis te houden.

Opnieuw opgepakt

Maar vrijdag, zes maanden na de feiten, heeft de politie D. opnieuw opgepakt. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde. De man wordt ervan verdacht de opdracht gegeven te hebben voor de moord, en die dus niet zelf uitgevoerd te hebben. Voor de uitvoering van de moord werd vrijdag nog iemand opgepakt: een 39-jarige man van Congolese nationaliteit uit Brussel. Hij zou de feiten gepleegd hebben in opdracht van D.

“Beide personen worden vandaag verhoord en nadien voorgeleid bij de onderzoeksrechter die over hun verdere aanhouding zal oordelen”, aldus het parket. De advocaat van de man geeft voorlopig geen commentaar op de arrestatie.