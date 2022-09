Coca-Cola trekt prijzen in ons land op door stijgende kosten

Coca-Cola trekt de prijzen in ons land op. Dat heeft het bedrijf vrijdag bevestigd. De frisdrankreus verwijst naar de stijgende kosten waar hij mee te maken krijgt. Hoeveel een blikje Coca-Cola straks in de winkel kost, zal evenwel afhangen van de supermarkten.

Ook Coca-Cola ondervindt de gevolgen van de hoge inflatie in ons land, zegt een woordvoerster van Coca-Cola Europacific Partners Belgium. Dat is de bottelaar die instaat voor de productie, distributie en verkoop van de drankjes van Coca-Cola in ons land. “We ondervinden vooral stijgingen in onze energie-, transport-, arbeids- en verpakkingskosten”, klinkt het.

Daarom volgt in oktober een prijsstijging, bevestigt het bedrijf. Coca-Cola zegt wel niet de volledige kost te zullen doorrekenen aan de klanten. “We begrijpen de ongekende en moeilijke periode voor onze klanten en de consument, vandaar dat wij de volledige kosten niet zullen doorvertalen”, zegt woordvoerster Maud Collée.

Niet duidelijk hoeveel

Met hoeveel Coca-Cola de prijzen wil optrekken, wil het bedrijf niet kwijt. “Dat maakt deel uit van de onderhandelingen”, klinkt het. Hoeveel de consument uiteindelijk zal betalen voor zijn blikje frisdrank, hangt bovendien af van de prijsstrategie van de retailer.

Dranken- en voedingsproducenten proberen de stijgende kostprijs voor hun producten door te rekenen aan de supermarkten. Die prijsonderhandelingen leiden regelmatig tot lege rekken in de supermarkten. Zo is er momenteel een prijzenconflict bezig tussen retailers Delhaize en Lidl met zuivelproducent Danone.