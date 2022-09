Surft AA Gent voort op zege tegen Anderlecht op bezoek bij Charleroi? “Tegen een gedreven ploeg en een fel publiek spelen is niet makkelijk”

De uitzege op bezoek bij Anderlecht leverde de Buffalo’s een record op: het team van Hein Vanhaezebrouck is nu dertien uitduels op rij ongeslagen en daarmee verbreken ze een stokoud record uit het seizoen 1953-1954. Hein Vanhaezebrouck wil evenwel niet te lang stilstaan bij die statistiek en kijkt alweer meteen vooruit naar de partij in en tegen Charleroi.

De Zebra’s hebben dan weer een fikse thuisreputatie, ook al heeft die dit seizoen al enkele deukjes geïncasseerd door thuisnederlagen tegen Oostende en Club Brugge. Toch beseft Hein Vanhaezebrouck dat er zijn ploeg zondagavond alweer een zware klus wacht: “Charleroi heeft een fel publiek en ze spelen ook altijd heel gedreven maar hebben bovendien ook veel kwaliteit, zeker op het middenveld. Het wordt zeker niet makkelijk.”

“De wedstrijdomstandigheden zullen allicht het eindresultaat bepalen”, waagde HVH zich zelfs aan een voorzichtige voorspelling. “Als je daar op achterstand komt, is het niet makkelijk. Vorig jaar kwamen we er net als Brugge vorige week ook op achterstand en wonnen we uiteindelijk ook. Charleroi uit blijft een moeilijke verplaatsing. Zeker drie dagen na onze wedstrijd op Anderlecht, terwijl zij vorige vrijdag hun laatste partij afwerkten. Hopelijk zijn we dan ook voldoende hersteld.”

© BELGA

Wie in Anderlecht alvast extra rust kreeg was Hugo Cuypers die voor het eerst dit seizoen op de bank startte: “Hugo kreeg gisteren rust want hij speelde al heel veel dit seizoen: zowel midweek als in het weekend, telkens is hij gestart. Hij geeft zich ook telkens 100% op training, dus het was verstandig om hem ook eens rust te gunnen. We hoopten vooral dat hij met zijn frisheid schade zou kunnen aanrichten bij zijn invalbeurt, dat lukte niet echt maar hij scoorde toch vanop de penaltystip.”

Laurent Depoitre verscheen wel aan de aftrap in het Lotto Park en zijn trainer keek uiteindelijk met gemengde gevoelens terug op zijn prestatie: “Laurent was heel aanwezig in de eerste helft, hij is duidelijk aan het groeien. Het is belangrijk voor hem dat hij matchen kan spelen. Na rust leek hij moeilijk vooruit te raken, dat is dan toch die opeenvolging van matchen die doorweegt. Daarom haalde ik hem na een kwartier naar de kant, het ging toen allemaal net wat meer krampachtig bij hem. Dan gaat hij er niet graag vanaf, maar hij beseft dan ook wel dat dit de juiste keuze was.”

© BELGA

Uiteindelijk wonnen de Buffalo’s met 0-1 in Anderlecht en dat is zonder meer een resultaat waar Vanhaezebrouck en zijn team kunnen op verder bouwen. Toch toonde de Gentse coach zich best kritisch over de Gentse teamprestatie: “Ik zag al betere wedstrijden”, wilde hij dan ook niet weten van de term ‘referentiematch’. “Als je spreekt over referentiematchen, dan moet alles kloppen. Van onze verdedigers was dit misschien onze beste match maar we hebben al beter gespeeld. Dus het is nog te vroeg, het niveau kan nog wat beter.”