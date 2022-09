Standard heeft zijn spits: Rouches vinden akkoord met Maccabi Tel Aviv over Stipe Perica

Standard heeft zijn nieuwe spits te pakken. De Rouches vonden deze namiddag een akkoord met Maccabi Tel Aviv over de transfer van Stipe Perica (27). De Kroatische goalgetter is al in Luik waar er een meerjarig contract voor hem klaarligt.

Perica is geen onbekende voor de Jupiler Pro League. In het seizoen 2019-2020 maakte hij als huurling van Udinese het mooie weer bij Moeskroen. De Kroaat maakte dat jaar acht doelpunten in zestien wedstrijden voor Les Hurlus. Na dat jaar vertrok hij naar Watford waar hij slechts één keer de weg naar doel vond in de Engelse Championship. Vorig seizoen trof hij 17 keer raak in 46 wedstrijden voor Maccabi Tel Aviv.

“Perica is een pure goalgetter en iemand met ervaring in de Belgische competitie. Ik hoop dat de deal snel rond geraakt”, zei Standard-coach Ronny Deila donderdag op zijn persconferentie.

Een dag later wordt de Noorse coach op zijn wenken bediend. Standard bevestigde de komst van zijn nieuwe spits in een origineel aankondigingsfilmpje.