Burgemeesters mogen zelf deskundigen aanbrengen in Ventilus-dossier: oplossing niet voor meteen

De betrokken West-Vlaamse burgemeesters mogen in het kader van het Ventilus-dossier zelf deskundigen aanbrengen bij de Vlaamse regering. Dat is vrijdag gezegd op de vergadering met verschillende Vlaamse ministers en de burgemeesters. De deskundigen zullen hun kijk geven op de verschillende pistes, en dat betekent wellicht dat een snelle oplossing niet verwacht moet worden. “We hebben goed geluisterd naar de 25 burgemeesters”, zei Vlaams minister-president Jambon na afloop van de vergadering.

De top van de Vlaamse regering vergaderde vrijdag in Brugge met de betrokken burgemeesters over het Ventilus-dossier. Die nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen moet de offshore-windenergie aan land krijgen, maar stuit al jaren op protest in een reeks gemeenten.

Een finale en directe beslissing werd niet verwacht en kwam er ook niet, maar er werd wel geluisterd naar de burgemeesters en de aangestelde intendant. Volgens de eerste reacties van de burgemeesters verliep het gesprek constructief. “Er werd vanuit de Vlaamse regering geen bepaalde mening geponeerd. Ze hebben ook naar ons geluisterd. Volgens de burgemeesters is nog niet alles grondig onderzocht. Daarom mogen wij nu zelf namen aanbrengen van deskundigen”, zegt de burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V).

Wettelijk kader

Of er daarmee ook snel een beslissing wordt genomen, is voorlopig onduidelijk. “Wij hebben de opdracht gekregen om maximaal binnen de twee à drie weken de namen van deskundigen door te geven”, aldus De fauw. Verder beloofde de Vlaamse regering een wettelijk kader te voorzien voor de stralingsnormen van de hoogspanningslijn.

De algemene tendens bij een groot deel van de burgemeesters blijft evenwel om de leidingen ondergronds te trekken. “Hoe dan ook blijven wij ijveren voor ondergronds. Daar is ook echt een draagvlak voor”, zegt de burgemeester van Jabbeke Frank Castelyn (CD&V). Ook burgemeester De fauw is van die mening, al blijft hij gematigder. “Ik denk dat we moeten kiezen voor de weg van de voorzichtigheid. Er is geen sluitend bewijs, dus dan moeten we op veilig spelen. Als er dan toch beslist wordt om bovengronds te gaan, voorzie een vergoeding zodat mensen ertoe aangezet worden om daar niet te blijven wonen.”

Persconferentie

Na het overleg tussen de Vlaamse regering en de burgemeesters werd ook nog een persmoment gehouden. Daarop erkende Vlaams minister-president Jan Jambon hoe gevoelig het dossier ligt in West-Vlaanderen. “We moeten elkaar dan ook vinden. Daarom hebben we goed geluisterd naar de 25 burgemeesters.” De bezorgdheden zijn de impact op de volksgezondheid en of de hoogspanningslijn bovengronds of ondergronds komt, aldus Jambon.