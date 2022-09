Ex-bondscoach Walter Meeuws moedigt terugkerende Duivels toe: “Eden Hazard had er beter een voorbeeld aan genomen”

Drie Duivelse verdedigers in de Jupiler Pro League: is dat wel een goeie zaak richting het WK? Ja, zegt oud-bondscoach Walter Meeuws: “Alles is beter dan bankzitten.”

Nog één erbij en ze kunnen kaarten. Maar liefst drie verdedigers uit de vaste selectie van Roberto Martinez kozen deze zomermercato voor een terugkeer naar België. Na Toby Alderweireld (Antwerp) en Dedryck Boyata (Club Brugge) was het nu aan Jan Vertonghen en Anderlecht. De drie vormden op het vorige WK in Rusland nog de defensie tijdens de groepsfase, ook in Qatar zullen ze erbij zijn. En met het oog op dat WK is het maar de vraag of een verhuis naar de Jupiler Pro League goed nieuws is.

Walter Meeuws, zelf een voormalige verdediger en eind jaren tachtig bondscoach van België, is ervan overtuigd dat de transfers van Alderweireld, Boyata en Vertonghen een uitstekende zaak zijn voor de nationale ploeg. “Ze hebben voor een prima oplossing gekozen. Toby maakte nog wel minuten in Qatar, maar Boyata en Vertonghen waren in het buitenland bankzitters, hè. Dan is het toch beter om titularis te zijn in onze competitie? Die drie zullen wel klaar zijn voor het WK, daar twijfel ik niet aan.”

Zeker van hun plaats

“Het is cruciaal om de maanden voor een groot toernooi voldoende ritme op te doen”, vervolgt Meeuws. “Dat zal hen lukken: bij de Belgische clubs zijn ze eigenlijk zeker van hun plaats. Trouwens, ze verliezen hun kwaliteiten niet omdat ze in België spelen. Was ik de bondscoach, ik zou zeer tevreden zijn. Het alternatief was met hun gat op de bank zitten. Dan waren ze zéker niet op niveau geweest in Qatar. Neen, ik ben er wat onze verdediging betreft gerust op: aan hen zal het niet liggen.” Meeuws maakt zich meer zorgen over het offensieve compartiment. “Eden Hazard had beter een voorbeeld genomen aan Vertonghen. Ik bedoel niet dat hij bij Anderlecht of Club Brugge moest tekenen, maar hij had een stap terug moeten zetten. Hazard mag al maanden niet meer meedoen bij Real Madrid, terwijl je op zijn leeftijd net nood hebt aan je wekelijkse wedstrijd. (zucht) En dan is Romelu Lukaku ook nog eens op de sukkel met blessures.”

Vandaar de conclusie van Meeuws: “Waren we op de vorige toernooien nog favoriet, dan zijn we nu niet eens outsider. Dat zeg ik niet omdat Alderweireld, Boyata en Vertonghen in België actief zijn. Integendeel: zij maakten de juiste keuze. Anderen...” (pjc)