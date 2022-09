Christian Brüls over trap richting Yari Verschaeren: “Mijn uitspraken waren fout”

Christian Brüls is in de podcast Eleven Insiders nog eens teruggekomen op het trapincident op Yari Verschaeren. De STVV-middenvelder kreeg slechts geel, maar heeft uiteindelijk wel een voorwaardelijke schorsing aan zijn been. Na de wedstrijd zei hij: “De scheidsrechter was belachelijk, misschien moest hij een beetje opvallen.” Voor die uitspraken verontschuldigde Brüls zich nu. “Op de beelden lijkt het inderdaad alsof ik natrap. Dat was nooit de intentie, maar mijn uitspraken die ik deed zonder de beelden te zien, waren fout.” (mah)