In de Deken de Winterstraat in het Antwerpse Berchem heeft de politie donderdagavond vermoedelijk opnieuw een aanslag verijdeld. De straat werd voor de vierde keer opgeschrikt door aanslagen. De drugsoorlog die er woedt, staat in schril contrast met de keurige wijk waar veel oudere mensen wonen. “Moeten we straks een kogelwerend vest kopen?”