Gepantserde politiewagen die al jaar “verloren” was, duikt plots op bij privéwoning in Limburg

De “verloren” gepantserde politieauto is teruggevonden in Bree

Een gepantserde wagen van de federale politie die al een jaar “verloren” of “kwijt”, was, is nu door een passerende politieman teruggevonden op de stoep voor het huis van een garagist in het Limburgse Bree. De federale politie gaat onderzoeken hoe één en ander kunnen gebeuren is.

De gepantserde Toyota die ingezet wordt voor geldtransporten door de dienst Bescherming van de Federale politie, was al één jaar spoorloos. “Plots was die wagen weg. Nergens meer te bespeurden”, klinkt het bij de agenten van die dienst.

Nu, zowat een jaar na de mysterieuze “verdwijning”, stond de wagen plots op de stoep voor de privéwoning van een garagist uit Bree. Een agent die niet in dienst was, maar daar toevallig passeerde, vond dat vreemd en verwittigde de politietop. De verdwenen auto was teruggevonden.

Hallucinant

Dat die speciale wagen zomaar onbeheerd langs de straatkant stond, en dus makkelijk kon gestolen worden, zorgt nu voor enige ophef in de schoot van de federale politie. “Hallucinant! Dat die verloren auto daar gewoon langs de stoep staat”, zegt Vincent Houssin, ondervoorzitter van het VSOA. “Dat de federale politie in tijden van mogelijke dreigingen en in de aanloop van een terreurproces niet meer weet waar haar voertuigen staan, is ronduit beangstigend. Dit is bovendien geen gewoon voertuig, maar een gepantserde wagen. Dergelijke voertuigen moeten ofwel in de officiële garage staan, ofwel op een andere beveiligde plaats bij de politie.”

Garagist

Hoe de auto daar terechtgekomen is, wordt nu onderzocht. De federale politie kon op drie dagen tijd al één en ander achterhalen. “De auto is indertijd naar de fabrikant gestuurd voor reparatie”, mailt de woordvoerder. ”En blijkbaar had die hem toevertrouwd aan een onderaannemer”, de garagist in Bree. Die laatste wou overigens niet reageren.

“Nu, het kan niet dat zo’n auto zomaar in de straat geparkeerd staat”, klinkt het verder. “We gaan verder na hoe dit kunnen lopen is. Inmiddels hebben we de auto daar laten weghalen.” Dat de auto al een jaar in reparatie is, is niet zo heel vreemd, meent de federale politie. “Het gaat om een heel grondig onderhoud van een heel specialiseerde wagen. Die termijn is aanvaardbaar”.