Bart De Wever (N-VA): “Ik vertrouw De Croo niet meer. Met hem zie ik mij in mijn leven niet meer samenwerken”

Het lerarentekort, de verlenging van de kerncentrales, de afhankelijkheid van de Duitsers van Poetins gas, zijn eigen war on drugs: N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft alles vele jaren geleden al voorspeld, zegt hij. “Maar ik stond helemaal alleen.” Over wat komen gaat, moeten we ons weinig illusies maken. “We gaan naar een joekel van een recessie. We zullen goed moeten uitkijken dat er niemand echt honger lijdt.”