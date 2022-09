Roman Yaremchuk scoort meteen bij Brugs debuut: “Dit is het voetbal waar ik van hou”

“Ik had hier nog nooit gescoord met AA Gent, dus leuk dat ik het meteen kon doen voor Club Brugge”, reageerde de van Benfica overgekomen spits. “Ik doe altijd mijn best en het is leuk als je meteen scoort. Ik wil met Club kampioen spelen. Hier kan ik iets speciaal doen, dit is een ploeg met ambitie die ook wil scoren in de Champions League. Ik moet mijn ploegmaats nog wat beter leren kennen maar deze club speelt het voetbal waar ik van hou.”

Carl Hoefkens: “Kwaliteit getoond in de afwerking”

“Ik had dit wedstrijdverloop voorzien, ik wist dat het in het begin moeilijk zou zijn”, vertelde Club-coach Carl Hoefkens. “Daarna zouden we wel kansen krijgen. Ik ben tevreden met de kwaliteit die we hebben getoond in de afwerking. Ik wist dat Cercle ten aanval zou trekken in het begin, we wilden ons niet laten verrassen. Ik ben blij met iedereen zijn prestatie. Leuk dat Yaremchuk meteen scoort en ook het debuut van Onyedika was goed. Hij heeft nog veel progressiemarge. Ik hoop dat de blessure van Clinton Mata meevalt, maar het zag er niet zo goed uit.”

Robbe Decostere: “We hebben geen Rabbi Matondo lopen”

“De derby verliezen en dan met 4-0: dat komt hard aan”, reageerde Cercle-verdediger Robbe Decostere. “Club vond in het begin nochtans de oplossing niet, we zetten ze zeer goed vast. Jammer dat ze scoren net voor rust, want ik had een goed gevoel. We kregen in de tweede helft de kans op de 1-1, maar het werd door een owngoal 2-0. Dan brak de veer.”

“We scoren minder dan vorig seizoen omdat we minder kansen creëren. We spelen ook met een nieuwe aanval en de nieuwe spelers hebben een aanpassingsperiode nodig. We hebben natuurlijk geen Rabbi Matondo meer lopen. Maar ik panikeer niet, de overwinningen komen er wel.”

Thalhammer: “Het is een kwestie van tijd”

“We speelden een goede eerste helft, we toonden wat we in onze mars hebben”, zei Cercle-coach Dominik Thalhammer. “Jammer dat we die goal tegenkrijgen. En na de owngoal was het moeilijk. We speelden tegen de beste ploeg van België, dan moet je realistisch zijn. Maar de 4-0 was een zwaar verdict. We spelen niet slecht, het wordt een kwestie van tijd voor we onze goede prestaties beloond zien.”