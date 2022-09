Frédéric Stilmant (RWDM): “Jake O’Brien inbrengen was een gok”

Nog meer dan het feit dat het een punt extra in het klassement oplevert, is het in extremis gewonnen punt van RWDM belangrijk voor het mentale aspect. “Terugvechten, dat zit in het DNA van RWDM”, vat assistent-trainer Frédéric Stilmant het mooi samen.

Dit had niemand meer verwacht in het Edmond Machtensstadion. De 0-2 van invaller Simion Michez leek RWDM de benen te hebben afgesneden. Mentaal dan, want fysiek ging het al pakken beter dan vorige week, toen een onmondig RWDM niets kon klaarspelen bij Club NXT.

Dat was vrijdag anders. In de Brusselse derby tegen RSCA Futures bewoog de bal al heel wat meer van het ene doel naar het andere. Dat leverde zelfs een paar doelrijpe kansen op voor de thuisploeg, maar de bezoekende doelman Bart Verbruggen kon zijn doel tot de 87ste minuut ongeschonden houden.

“Het middenblok was veel solider dan vorige week, waardoor er meer transities mogelijk waren. Met wat meer meeval hadden we op een bepaald moment 2-0 kunnen voorstaan”, analyseerde assistent-trainer Frédéric Stilmant na afloop van de wedstrijd, nog bekomend van de stormachtige comeback van RWDM – van 0-2 naar 2-2 in ruim vijf minuten.

“We zaten niet in de wedstrijd, maar hebben tactisch bijgestuurd. De invalbeurt van Jake O’Brien was een grote gok, die gelukkig goed is meegevallen.”

Het was inderdaad verdediger O’Brien, een van de twee huurlingen van Crystal Palace, die de 2-2 voorbij Verbruggen werkte.

“Ik noem het een punt van de hoop. Er zijn nog zoveel dingen waaraan we moeten werken, dan is het een meevaller dat we hier toch niet puntenloos eindigen. Er staat ons nog veel veranderingen te wachten in de komende weken, vele zaken zullen in hun plooi vallen na het sluiten van de transfermarkt. Ik denk dan vooral aan het evenwicht in de kern, dat zal binnen een paar weken veel beter zijn. Aan een ding ontbrak het ons vandaag alvast niet: een goede mentaliteit. We komen in de 83ste minuut 0-2 achter na een individuele fout van ons, maar slagen er toch nog in om de situatie om te keren. Terugvechten, dat zit in het DNA van RWDM.”

Doelpunten: 43‘ Duranville 0-1, 83’ Michez 0-2, 87’ Vorogovskiy 1-2, 90+3’ O’Brien 2-2