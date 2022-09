Ruud Vormer tijdens Brugse derby op bezoek bij Willem II

Voormalig Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer (34) zit helemaal op een zijspoor bij Club. Woensdag ontbrak hij wegens ziekte op de fandag en terwijl Club Brugge vrijdagavond de derby tegen Cercle speelde, woonde Vormer in Tilburg Willem II-ADO Den Haag bij. Vormer maakte de voorbije vier wedstrijden dan ook geen deel meer uit van de wedstrijdselecties van Club. Coach Carl Hoefkens is wel positief over de manier waarop Vormer met de situatie omgaat.

Hoefkens was op zijn persbabbel positief over de dagelijkse attitude van Ruud Vormer, zowel op training als daarbuiten, maar je kunt er niet omheen: de 34-jarige Nederlander is aan een pijnlijk laatste contractjaar bezig waarin er niet meer echt op hem gerekend wordt. Tegen Cercle Brugge ontbrak hij voor de vierde keer in de wedstrijdselectie en Vormer was zelfs niet aanwezig in het Jan Breydelstadion voor de Brugse derby. Hij werd vrijdagavond gespot tijdens Willem II-ADO Den Haag.