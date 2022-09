DE JACHT OP DE PIRATENKONING - Deel 2: “We moeten een film over hem maken. Een Hollywoodfilm”

Nadat de kaping van de Pompeï beëindigd is, opent het Belgische gerecht de jacht op de piraten. Ze willen niet de kleine garnalen, ze willen de leider: de wereldwijd gezochte piratenkoning Afweyne. In deze tweede aflevering van onze podcast vertellen we hoe hij in de val wordt gelokt. “We moesten hem naar hier krijgen. Met een sluwe list.”