VIDEO. Lewandowski integreert zich goed in Barcelona, zingt op straat “volare” met fans

Robert Lewandowski (34) is bij FC Barcelona sportief goed op dreef met vier goals in drie wedstrijden, maar ook naast het veld voelt hij zich uitstekend in zijn sas. De Poolse doelpuntenmachine zong met fans op straat een stukje mee van “Volare”, een nummer met stukken Italiaanse en Spaanse tekst. Lewandowski liet in interviews al enkele keren vallen dat zijn verhuis naar Barcelona na twaalf seizoenen in Duitsland hem een positieve impuls heeft gegeven.