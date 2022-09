Meghan Markle onder vuur na anekdote over acteur: “Ik ben verbijsterd. Ik heb haar nooit ontmoet”

Meghan Markle en prins Harry hebben het naar hun zin in het Californische Montecito. Dat blijkt uit een groot interview met The Cut. Maar een passage uit het artikel veroorzaakt ophef. Markle vertelt hoe ze tijdens de première van de live-actionversie van The Lion King apart genomen werd door een Zuid-Afrikaanse acteur. “Hij zei me: ‘Ik wil graag dat je weet dat toen je trouwde er blijdschap was in de straten, net als toen Mandela uit de gevangenis werd vrijgelaten.’” Opvallend. Dr John Kani, de enige Zuid-Afrikaan die meespeelt in de film, laat weten Markle nooit ontmoet te hebben.

De perikelen van Prins Harry en diens vrouw, Meghan Markle, rond hun exit uit The Firm, hun verhuis naar de VS, de bijbehorende beveiligingsproblemen en enkele ongelukkige interviews zijn u vast bekend. Intussen gaat het beter met het koppel. Zo blijkt uit de coverstory van The Cut. Ze hebben elks hun draai gevonden in het Montecito. De kinderen stellen het goed. Prins Harry heeft zelfs een lokaal poloteam gevonden waar hij zijn uber-Britse hobby kan beleven.

Het gaat goed, is de teneur van het stuk. Ook zoomt het even uit en gaat het terug naar Markle’s vrij miserabele periode na de Royal Wedding, de roddels en soms ronduit toxische tabloids. Het woog enorm hard op haar gemoed en tot slot zelfs haar mentale gezondheid. “Ze is bewust wat haar toetreden (tot de koninklijke familie red.) betekend heeft voor zwarte Britten, voor wie ze een symbool van vooruitgang is”, schrijft de auteur van het stuk. “En hoewel ze de artikels over haar probeert te mijden, weet ze dat mensen haar zo zien. Ze haalt een herinnering op aan de première van de live-actionversie van The Lion King. ‘Ik was net bevallen van Archie, het was een gruwelijk hoofdstuk en ik was bang om naar buiten te gaan.’ Maar dan werd ze apart genomen door een castmember uit Zuid-Afrika. ‘En hij keek me aan, hij leek wel licht te geven. En hij zei: Ik wil graag dat je weet dat toen je trouwde er blijdschap was in de straten, net als toen Mandela uit de gevangenis werd vrijgelaten.’” De auteur van het stuk stipt nog aan de Markle zich in geen geval wenst te meten met de iconische staatsman die mede met zijn strijd een einde maakte aan

“Ik heb Meghan Markle nooit ontmoet”

De naam van de acteur in kwestie wordt niet genoemd. Wel schrijft de auteur van het stuk dat het gaat om een lid van de cast van The Lion King en dat die van Zuid-Afrikaanse origine is. Slechts één stemacteur voldoet aan die criteria: Dr John Kani die de stem van Rafiki voor zijn rekening neemt. Wat blijkt? “Ik heb Meghan Markle nog nooit ontmoet”, zegt de acteur aan The Daily Mail. “Dit lijkt me een faux pas van haar. Ik ben het enige Zuid-Afrikaanse lid van de cast en ik was niet bij de première in Londen.” De acteur is naar eigen zeggen “verbijsterd” om de vreemde claim van Markle, zeker omdat hun royal wedding niet bepaald veel stof deed opwaaien in Zuid-Afrika.