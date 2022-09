Chaotische arrestatie in New York gaat viraal, onderzoek gestart naar politie

Een video van een arrestatie in Harlem, een wijk in New York, is viraal gegaan op sociale media. In de video is een chaotische situatie te zien waarin een man wordt gearresteerd door de politie. Een jonge vrouw, Tamani Crum (19), lijkt de man te kennen en gaat een van de agenten te lijf. Ze lijkt hem zelfs te slaan. De politieagent reageert daarop met wat lijkt op een harde vuistslag, waardoor ze achterover op de stoep valt.