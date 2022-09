Pikdonkere straten, koudere zwembaden en één burgemeester die niet ingrijpt: dit doen gemeenten tegen torenhoge energiefacturen

Lichten uit

Uit een rondvraag van onze redactie blijkt dat heel wat gemeenten niet bij de pakken blijven zitten en oplossingen proberen te vinden voor de stijgende energieprijs. Bijna alle gemeenten die maatregelen nemen om hun energieverbruik te doen zakken, zijn het erover eens dat het de openbare verlichting tussen bepaalde uren uit moet of toch op z’n minst gedimd moet worden. In het Vlaams-Brabantse Haacht bekeken of de straatverlichting tussen 23 uur en 6 uur gedoofd kan worden. In Hoegaarden zou dat pas vanaf middernacht moeten zijn. In Kortenaken zou het licht na 22 uur tot 50 procent gedimd kunnen worden.

In het Oost-Vlaamse Kluisbergen zal het licht vanaf 1 november gedoofd worden tussen 23 uur en 7 uur. In Brakel wordt er naar de optie gekeken om het licht te doven tussen 22 uur en 5 uur. In Deinze wordt vanaf 1 september alle openbare verlichting in de buitengebieden en de niet-verbindingswegen gedoofd tussen 23 uur en 6 uur.

Ook in West-Vlaanderen gaan in heel wat steden de lichten uit. In Roeselare wordt de verlichting gedimd in nieuwe wijken tussen 22 uur en 6 uur. In De Haan gaat de openbare verlichting nachts uit en de wordt verlichting van de gemeentegebouwen wordt verminderd. In Poperinge en Zonnebeke wordt ’s nachts de verlichting al uitgeschakeld. Oostende overweegt zelfs de kerstverlichting te beperken, net als Kruibeke.

Een andere manier om te besparen is door zo veel mogelijk Ledverlichting te voorzien. Verschillende steden vervangen de huidige lampen van de openbare verlichting door Ledlampen. Dat is onder andere het geval voor onder andere Sint-Truiden, Lochristi, Roeselare, Zaventem, Huldenberg en Lo-Reninge.

Lagere temperaturen

Doe ook maar best een dikke trui aan bij een bezoek aan het gemeentehuis. Heel wat gemeentebesturen draaien de thermostaat enkele graden naar beneden. Dat is onder andere het geval in Machelen en Nieuwpoort waar de temperatuur van gebouwen niet hoger dan 19 graden mag zijn. In Hoeilaart wordt de temperatuur twee graden lager gezet. Enkel het Middelkerke van burgemeester Jean-Marie Dedecker neemt “geen extra maatregelen. We gaan niemand kou laten lijden.”

In Poperinge, Haacht en Kruibeke is er nog geen beslissing genomen maar er wordt wel bekeken of de temperatuur wat lager kan staan. In Waasmunster is alvast besloten dat de temperatuur in de twee gemeentelijke scholen minimaal een graad lager moet.

Iets kouder water

Naast koudere gemeentehuizen en scholen zal ook het water van zwembaden en douches kouder zijn dan we gewoon worden. In Genk wordt de temperatuur van het zwembadwater verlaagd van 29 naar 28,5 graden en er wordt zelfs gekeken of daar nog een halve graad af kan. Voor de douches wordt er gekozen voor 36 graden in plaats van 37 graden. Ook in Lebbeke zakte de watertemperatuur van het zwembad al met een halve graad. “Misschien kunnen we er op termijn nog een halve graad afpitsen”, zegt burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V). In het Oost-Vlaamse Brakel wordt het water waarschijnlijk zelfs 2 graden lager gezet.

In het Antwerpse Wuustwezel wordt ook overwogen om de temperatuur van de douches in sportcentra te verlagen of ze zelfs volledig te sluiten.