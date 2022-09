Tientallen doden bij nieuwe overstromingen in zuiden van Pakistan

Tientallen mensen zijn omgekomen bij nieuwe overstromingen in het zuiden van Pakistan. Dat melden de autoriteiten in Islamabad. De dodentol stijgt zo tot 1.265.

Er vielen meer dan 50 doden in de zuidelijke provincie Sindh, die door nieuw noodweer getroffen werd vanuit het noorden, meldt het nationaal rampenagentschap. Verschillende steden in de regio, die eerder al zwaar getroffen werd door overstromingen door de moessonregen, hebben te kampen met nieuwe overstromingen nadat de Indus opnieuw uit haar oevers was getreden.

De Indus is de langste rivier in Pakistan, die stroomt van het Himalayagebergte tot de Arabische Zee in het zuiden. Ze brak al eerder uit haar oevers na hevige regens in de bergachtige gebieden vorige week.

Al 440 kinderen overleden

Onder de meer dan vijftig doden bevinden zich minstens vijftien kinderen, blijkt uit de gegevens van vrijdag. In totaal stierven tijdens dit moessonseizoen al meer dan 440 kinderen. Militairen, reddingsteams en vrijwilligers zijn nog steeds bezig met de evacuatie van bewoners uit afgelegen dorpen, die vastzitten door het stijgende water, meldt de lokale overheid.

Verschillende landen, bedrijven en goede doelen hebben al miljoenen dollars beloofd om Pakistan te helpen het hoofd te bieden aan een van de zwaarste natuurrampen ooit, veroorzaakt door de klimaatopwarming. Pakistan is verantwoordelijk voor minder dan 1 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, maar zit wel in de top 10 van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de effecten van de klimaatopwarming.

© EPA-EFE