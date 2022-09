Amerikaanse politieman redt man uit brandende auto door dakraam kapot te maken

In Beaverton, in Noord-West Amerika, heeft de politie een man uit een brandende auto kunnen redden. De 34-jarige Johan Hermosillo raakte in een crash terecht, waarbij zijn auto overkop ging. De auto kwam op de zijkant terecht en begon te branden. In de video is te zien hoe de agent het dakraam breekt zodat hij Hermosillo eruit kan halen. De politie zegt dat door de acties van de agent, Hermosillo geen levensbedreigende verwondingen heeft opgelopen.