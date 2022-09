Weerman Frank Deboosere kondigt pensioen aan: “Ik ben 64, dit is de afscheidstournee”

“Ik ben 64. Dit is de afscheidstournee”, vertelde Fran Deboosere aan Ruben Van Gucht in het Radio 2-programma Weekwatchers. “Frank is vast in dienst bij ons en wordt volgend jaar inderdaad 65, waarop zijn pensioen dan ingaat”, klinkt het bij de VRT. Dat betekent dat hij zowel stopt bij Radio 2 als bij alle netten van de VRT. Deboosere zal het televisieweerbericht dus ook niet meer presenteren. “Een definitieve afscheidsdatum ligt voorlopig nog niet vast. Net als de opvolging, die moeten we ook nog bekijken”, klinkt het nog. Van een freelancemogelijkheid voor Deboosere om hem zo in dienst te kunnen houden, is volgens VRT geen sprake.

Dat Deboosere binnenkort, eens hij 65 met pensioen moet, is in analogie met de voorbije afscheidsmomenten van nieuwsanker Martine Tanghe en sportverslaggever Michel Wuyts. Ook zij moesten weg bij de VRT eens ze de pensioenleeftijd bereikt hadden.