Oud-rechter die Michelle Martin opving, is zelfs bereid Marc Dutroux op te vangen

Christian Panier, de voormalige rechter uit Namen die in 2015 Michelle Martin in huis nam, noemt haar “een voorbeeldige huurder”. Aan het Waalse 7 sur 7 geeft hij aan dat hij geen “neen” zou zeggen als hem gevraagd zou worden om haar ex-man Marc Dutroux onderdak te geven.

Sinds 26 augustus mag Michelle Martin, medeplichtige en ex-vrouw van Marc Dutroux, gaan en staan waar ze wil zonder enige voorwaarde. Jaren voordien, op 28 augustus 2012, kwam Martin al voorwaardelijk vrij en verbleef ze in een klooster. Om dan in 2015 opnieuw te verhuizen, deze keer in het huis van voormalige rechter Christian Panier.

Dat nieuws veroorzaakte veel opschudding, net als er vandaag ook heel wat commotie is rond het feit dat al haar voorwaarden wegvallen. Panier noemt het nochtans “vrij logisch” dat ze nu echt volledig vrij is. “Het is eenvoudig en volkomen legaal”, zegt hij aan de 7sur7.

LEES OOK. Onze reporter, zelf kind tijdens zaak-Dutroux, over vrijlating Michelle Martin: “Hoe een mens zo zielloos kan zijn, ik kan het niet vatten” (+)

Vervolgens geeft hij een korte schets van de ex-vrouw van Dutroux. “Ze was een voorbeeldige huurder”, klinkt het. Waar Martin nu zal wonen, kon hij niets zeggen omdat hij daar niet van op de hoogte zou zijn.

In 2015 liet de voormalige rechter al weten er niets op tegen te hebben om Marc Dutroux zelf ook op te vangen als hem dat zou gevraagd worden. “Ik heb dat niet zomaar gezegd”, vertelt hij aan de krant. “En ik blijf erbij al is de eventualiteit ervan eerder hypothetisch.”