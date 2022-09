Arbeidseconoom Stijn Baert over de energiecrisis: “Verlaging van btw is een absurde maatregel. Miljonairs krijgen die ook”

Een zomerse middag in Antwerpen. We hebben met professor arbeidseconomie Stijn Baert afgesproken in brasserie Ciro’s, en dat blijkt een populaire plek onder mediafiguren. Op het terras laten Gert Verhulst en Jonas Van Geel zich een flesje Pomerol smaken. Luk Alloo komt er bijzitten, en achterin het restaurant zit Herbert Flack. “Voor Gert Verhulst heb ik veel respect”, zegt Stijn Baert. “Hij doet waar hij goesting in heeft, het plezier straalt ervan af. En ik heb als kind nog de start van Gert en Samson meegemaakt.” Het is Stijn Baert ten voeten uit: hij praat met hetzelfde gemak over het effect van RSZ-kortingen op de tewerkstelling als over FC De Kampioenen.