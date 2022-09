Olie uit vrachtschip bereikt stranden Gibraltar en Spanje: zeevogels vervuild en zwemmen verboden

Ondertussen zetten bergingsteams hun werk voort om grote hoeveelheden zware stookolie weg te pompen uit het schip dat met een lading staal op weg was naar het Nederlandse Vlissingen. Een tank in het achterste deel van de bulkcarrier is bijna leeg, lieten de autoriteiten weten. Het legen van de voorste tank met 126 ton zware stookolie zal moeilijk zijn omdat de boeg onder water staat.

Vrijdag was al zo’n 250 ton diesel aan boord weggepompt. De smeerolie op het schip moet nog worden verwijderd.

Het 178 meter lange schip botste door nog onbekende oorzaak op een tanker met vloeibaar gas en liep vast. Het risico bestaat dat het schip in tweeën breekt maar de situatie is door de kalme zee momenteel stabiel.

Een bemanningslid dat was gearresteerd is op borgtocht vrijgelaten, meldt de krant Gibraltar Chronicle op gezag van de politie. Volgens onbevestigde berichten is het de kapitein van het onder de vlag van Tuvalu varende vrachtschip.