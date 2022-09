Belgische spilfiguren in cocaïnehandel opgepakt in Spanje

In Spanje zijn twee Belgen gearresteerd die een belangrijke rol spelen binnen een criminele organisatie van cocaïnehandel. Ook in eigen land en in Nederland zijn nog eens zeven mensen aangehouden na huiszoekingen.

Volgens de Spaanse politie, de Guardia Civil, zijn de twee Belgen spilfiguren binnen een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne verhandelde via vrachtcontainers over zee. Zo werd in havens in België en Nederland reeds 3.850 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in vier containers die de bende via de zee trachtte over te brengen.

De organisatie zou uit Belgen en Nederlanders bestaan die de cocaïne vanuit Brazilië vervoerde naar andere havens om het vervolgens tot in België en Nederland te krijgen. De operatie is een samenwerking tussen de Spaanse, Belgische en Nederlandse politie en startte al in 2020.

(lees verder onder de foto)

Costa del sol

De link met Spanje werd al van bij het begin van het onderzoek duidelijk. De spilfiguren konden immers gelinkt worden aan verblijfplaatsen aan de Costa del Sol. Om die reden werd ook de Guardia Civil ingeschakeld. De Belgen werden vervolgens aangehouden in hun exclusieve woningen in Marbella. In eigen land en in Nederland vonden gelijktijdig huiszoekingen plaats en konden nog zeven andere betrokkenen aangehouden worden.

De politieactie maakte het ook mogelijk om meer dan 2,8 ton cocaïne, 3 belangrijke voertuigen en talrijke mobiele terminals met belangrijke informatie in beslag te nemen.

De Spaanse politie deelde op het eigen YouTube-kanaal ook enkele beelden van de huiszoeking in Marbella.