Verontwaardiging in VS: agent schiet slapende, ongewapende zwarte jongen dood in eigen woning, familie dient klacht in

De Amerikaanse Donovan Lewis lag te slapen in zijn bed, toen een agent zijn kamer binnenstormde en hem meteen beschoot. Dat is te zien op de bodycambeelden van een andere politieman. De 20-jarige zwarte jongen overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Donovan Lewis overleed afgelopen dinsdag in het ziekenhuis in Columbus, in de Amerikaanse staat Ohio. Wat zich voordien afspeelde, en op video gedocumenteerd werd, doet veel stof opwaaien in de Verenigde Staten.

Drie politieagenten klopten omstreeks 2 uur ’s nachts aan bij het appartement van Lewis met een arrestatiebevel voor huiselijk geweld en misbruik van vuurwapens. Terwijl Lewis lag te slapen, deed een andere man met een mes op zak de deur open. De man in kwestie en nog een andere aanwezige man werden meteen in de boeien geslagen. Maar op de bodycambeelden van een van de agenten is ook te zien hoe Ricky Anderson, een 30-jarige agent, de kamer van Donovan Lewis binnenstormt en meteen schoten lost.

Lewis wordt daarna nog geboeid terwijl hij duidelijk gewond is. Om 3.19 uur lokale tijd wordt hij dood verklaard in het ziekenhuis, overleden aan zijn verwondingen.

Onderzoek geopend

De familie van Lewis gaat klacht indienen tegen de politie, meldt hun advocaat Rex Elliot. “Donovan was ongewapend”, klinkt het. “De beelden onthullen de waarheid, drie witte agenten hebben hem gedood.”

De burgemeester van Columbus, Andrew Ginther, heeft intussen verklaard dat een onderzoek is geopend naar de politieactie. “We willen ons inzetten voor verandering en hervorming”, schrijft hij op Twitter. “Ik moedig de gemeenschap aan om op vreedzame wijze gerechtigheid te eisen.”

Aan de staatsuniversiteit van Ohio kwamen al tientallen studenten samen om te protesteren tegen het politiegeweld, en ook op sociale media wordt opgeroepen om de naam van de jongen te blijven noemen.

